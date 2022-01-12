Глава МИД Азербайджана встретился с послом Саудовской Аравии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 января 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Саудовской Аравии в стране Хамеда бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейри.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки сотрудничества между двумя странами.

Министр отметил высокий уровень политических связей между двумя дружественными государствами. Он отметил встречу с главой МИД, принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом в ходе своего официального визита в Саудовскую Аравию в 2021 году, а также контакты с саудовским коллегой в рамках международных мероприятий. Было отмечено, что недавнее заседание Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии в Эр-Рияде внесло вклад в расширение связей. Министр Джейхун Байрамов сказал, что будет рад видеть министра иностранных дел Саудовской Аравии в Азербайджане.

Посол Саудовской Аравии рассказал о развитии связей между двумя странами и проведенных в последнее время двусторонних встречах, подчеркнул положительное влияние взаимных визитов на развитие отношений.

Стороны обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)