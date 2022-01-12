Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с провокацией армян в Лос-Анджелесе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Согласно информации, распространившейся в СМИ, проживающими в США радикалами армянского происхождения перед зданием консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе была вывешена фотография армянского террориста Гургена Яникяна, который в 1973 году убил турецких дипломатов в штате Калифорния.

Как сообщает Trend, об этом говорится в распространенном в среду заявлении уполномоченной по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой.

Омбудсмен отметила, что это еще раз подтверждает продолжение Арменией провокационных действий против Азербайджана и в зарубежных странах с разжигающими ненависть призывами, что препятствует реализации идей устойчивого мира и примирения между народами, поощряя противостояние.

“Я резко осуждаю эти призывы к насилию на национальной почве против Азербайджана посредством организаций армянской диаспоры, призываю Армению воздержаться от провокационных действий, направленных на разжигание вооруженного конфликта в регионе, а также призываю к уважению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, следованию принципам взаимовыгодного сотрудничества, добрососедства и мирного сосуществования”, - отметила она.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)