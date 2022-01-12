Президент Ильхам Алиев: Внимание, уделяемое в Азербайджане семьям шехидов, ветеранам и людям, пострадавшим от войны, можно считать образцовым

БАКУ /Trend/ - Внимание, уделяемое в Азербайджане семьям шехидов, ветеранам и людям, пострадавшим от войны, можно считать образцовым.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Новость обновляется