Президент Ильхам Алиев: В деятельности миротворцев немало раздражающих моментов

Политика 12 января 2022 21:08 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: В деятельности миротворцев немало раздражающих моментов

БАКУ /Trend/ - В деятельности миротворцев немало раздражающих моментов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Новость обновляется

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Центр развития электронного правительства Азербайджана обнародовал экономию средств в 2021 г.
Центр развития электронного правительства Азербайджана обнародовал экономию средств в 2021 г.
«Лаборатория Касперского»: почти половина компаний, у которых происходила утечка личных данных сотрудников, делали публичное заявление
«Лаборатория Касперского»: почти половина компаний, у которых происходила утечка личных данных сотрудников, делали публичное заявление
Названо число пользователей Facebook в Азербайджане
Названо число пользователей Facebook в Азербайджане
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В следующем месяце в Баку пройдёт очередная встреча Консультативного совета Южного газового коридора Политика 22:18
Президент Ильхам Алиев: Независимо от того, будет подписано мирное соглашение или нет, мы продолжим наращивать нашу военную мощь Политика 22:17
Президент Ильхам Алиев: Мы должны знать, что для Армении любое мирное соглашение может быть просто бумажкой Политика 22:10
Президент Ильхам Алиев: Создание новых сил специального назначения – необходимость, продиктованная ситуацией Политика 22:09
Президент Ильхам Алиев: Не надо утруждать себя ради двухминутного выступления на "саммите" за демократию Политика 22:08
Президент Ильхам Алиев о работах на освобожденных территориях: Все строительные работы должны осуществляться прозрачно, на основе тендеров Политика 22:06
Масштабы давления на Турцию расширились - Эрдоган Турция 22:03
В Азербайджане началось льготное страхование фруктовых садов Экономика 21:56
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор должен охватить весь Зангезурский регион Политика 21:43
Президент Ильхам Алиев: Мы должны использовать современные технологии, современные системы орошения и создавать крупные фермерские хозяйства Политика 21:40
Президент Ильхам Алиев: Иностранные инвесторы уже официально обратились к нам в связи со строительством новой солнечной электростанции в Джебраиле Политика 21:36
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $85 впервые с 10 ноября Энергетика 21:34
Президент Ильхам Алиев: Армянская сторона очень ревниво относится к выражению Зангезурский коридор Политика 21:34
Президент Ильхам Алиев: Сегодня на территории, контролируемой российскими миротворцами, проживает 27 тысяч человек Политика 21:28
Президент Ильхам Алиев: Вопросы военного строительства всегда занимали первостепенное место в моей повестке Политика 21:24
Президент Ильхам Алиев: Если урожайность повысится, Азербайджан сможет максимально обеспечить себя продовольственной пшеницей Политика 21:21
Президент Ильхам Алиев: Если бы мы знали о последнем незаконном визите Валери Пекресс, мы бы не выпустили их обратно Политика 21:18
Годовая инфляция в США в декабре достигла максимума с 1982 года США 21:14
Президент Ильхам Алиев: Лачинский коридор находится под нашим контролем, мы можем остановить там любую машину Политика 21:13
Президент Ильхам Алиев: В деятельности миротворцев немало раздражающих моментов Политика 21:08
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан предпринял практические шаги, чтобы обеспечить себя основными продуктами питания Политика 21:06
Президент Ильхам Алиев: В Гадруте не разбито ни одно надгробие, не разрушена ни одна церковь Политика 21:01
Президент Ильхам Алиев: Теперь мы получаем все больше и больше поддержки со стороны международного сообщества Политика 20:55
Президент Ильхам Алиев: Минская группа ОБСЕ не должна заниматься нагорно-карабахским конфликтом, потому что этот конфликт решен Политика 20:51
Президент Ильхам Алиев: Я получил третью дозу вакцины и всем рекомендую Политика 20:48
Президент Ильхам Алиев: Мы не должны допустить снижения валютных резервов Политика 20:37
Президент Ильхам Алиев: В этом году на освобожденных землях также будут реализованы градостроительные проекты Политика 20:28
Президент Ильхам Алиев: Внимание, уделяемое в Азербайджане семьям шехидов, ветеранам и людям, пострадавшим от войны, можно считать образцовым Политика 20:24
Президент Ильхам Алиев: Уничтожены 6-8 военнослужащих противника, многие ранены Политика 20:19
Президент Ильхам Алиев: Теперь, когда мы смотрим на армянские посты, мы видим, насколько они в плачевном состоянии Политика 20:16
Президент Ильхам Алиев: Никто не выше закона, предыдущие заслуги кого-либо не будут учитываться Политика 20:13
Президент Ильхам Алиев: Наш экспорт намного превышает импорт, а положительное сальдо составляет более 10 миллиардов долларов Политика 20:09
Президент Ильхам Алиев: Завтра будет заложен фундамент крупной ветряной электростанции в Азербайджане Политика 19:40
Президент Ильхам Алиев: Ненефтяная экономика Азербайджана выросла на 7,2% Политика 19:33
Президент Ильхам Алиев: Наши валютные резервы увеличились на 2,5 миллиарда долларов Политика 19:25
Президент Ильхам Алиев: Экономический рост Азербайджана превышает 5% Политика 19:18
Очередные провокации Армении потерпели фиаско - Анализ Политика 19:08
Туркменский банк объявил тендер на проведение аудита Тендеры 18:21
Репортаж из резиденции Президента Азербайджана (ВИДЕО) Политика 18:10
В 2021 г. Азербайджан был в числе крупнейших экспортеров дизельного топлива в Грузию Грузия 18:10
Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с провокацией армян в Лос-Анджелесе Политика 18:03
В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия Транспорт 17:55
Грузинский импорт бензина и дизтоплива превысил 1 млн тонн Грузия 17:42
Центр развития электронного правительства Азербайджана обнародовал экономию средств в 2021 г. ИКТ 17:38
Грузия увеличила импорт бензина и дизельного топлива Грузия 17:36
Парламент Ирана одобрил переброску воды из Оманского залива в глубь территории Политика 17:34
Владимир Путин принял Генерального прокурора Азербайджана Политика 17:27
В Азербайджане в ближайшее время будет сформирована резидентура семейного врача - госагентство Общество 17:25
Постоянный секретариат TRACECA утвердил план действий на 2022-2026 гг. Транспорт 17:18
В Азербайджане ожидается повышение пенсий по инвалидности Общество 17:09
Национальная атомная компания Казахстана запретила перевозки химреагентов в темное время суток Казахстан 17:07
Грузооборот стамбульского аэропорта Сабихи Гекчен в 2021 г. вырос на треть Турция 16:56
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Саудовской Аравии (ФОТО) Политика 16:53
ОЧЭС и TRACECA прорабатывают единые подходы в сфере гармонизации транспортных процедур Транспорт 16:41
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:33
В Азербайджане выявлено еще 645 случаев заражения коронавирусом, вылечились 577 человек Общество 16:31
В Австрии выявили рекордное число заболевших ковидом за сутки Европа 16:28
Патентный рынок США пережил крупнейшее за 10 лет падение США 16:26
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: Около 223 тысяч зараженных, почти 800 из них госпитализированы Израиль 16:22
Показания Тофига Ягублу не нашли своего подтверждения - Генпрокуратура Азербайджана Общество 16:15
Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана Политика 16:08
Посол Казахстана поблагодарил Азербайджан за поддержку Политика 16:07
Награждена группа учителей средней школы №12 имени академика Зарифы Алиевой в Украине - Распоряжение Политика 16:02
В министерстве образования Азербайджана произведен ряд кадровых назначений Общество 15:52
Голландский банк раскрыл детали инвестирования в экономику Узбекистана Узбекистан 15:51
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты на 100 млн манатов Финансы 15:39
Жилье на вторичном рынке Баку подешевело Экономика 15:34
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) Культура 15:32
Газоперерабатывающий завод в Казахстане закупит насосы Тендеры 15:24
"Туркменгаз" закупит оборудование Тендеры 15:22
В Казахстане примут меры по сокращению госдоли в экономике Бизнес 15:19
Азербайджанский экспорт фундука сократился Экономика 15:12
Иран намерен осуществлять обмен электроэнергией с Россией через Азербайджан - советник министра Энергетика 15:09
Кремль о сроках вывода сил ОДКБ из Казахстана Казахстан 15:03
Цены на аренду жилья в Баку снизились Экономика 15:03
Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ - Токаев Казахстан 14:56
Обострение ситуации на азербайджано-армянской границе свидетельствует о необходимости укрепления доверия между сторонами - представитель ЕС Политика 14:49
В Азербайджане может быть узаконена дистанционная работа - изменения в Трудовой кодекс (ФОТО) Экономика 14:45
В Казахстане разрабатываются новые меры для ужесточения закупочных процедур Казахстан 14:24
Из-за болезни азербайджанской актрисы приостановлены съемки популярного турецкого сериала (ФОТО) Звёздный мир 14:21
«Лаборатория Касперского»: почти половина компаний, у которых происходила утечка личных данных сотрудников, делали публичное заявление ИКТ 14:20
На рынке нефтепродуктов Казахстана создадут новые условия реализации ресурсов Энергетика 14:18
Названо число пользователей Facebook в Азербайджане ИКТ 14:15
Министр обороны Азербайджана принял нового командующего российскими миротворцами Политика 14:10
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:07
Узбекский импорт сахара из Азербайджана за 11 месяцев превысил 4 тыс. тонн Узбекистан 13:58
Группа азербайджанских паломников завтра отправится в малый хадж Общество 13:49
Иран изучает предложение "пятерки" о подписании временного соглашения по СВПД Ядерная программа 13:31
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 13:30
Путин заявил, что "Спутник" V эффективнее других вакцин работает против "омикрона" Россия 13:25
Вакцина TURCOVAC по эффективности и безопасности не уступает китайской CoronaVac - турецкие профессора Общество 13:20
Зангезурский коридор еще больше укрепит позиции Турции и Азербайджана на мировой арене - эксперт Экономика 13:18
Страховая компания A-Qroup открыла новое представительство в Губе (ФОТО) Экономика 13:17
ВБ обнародовал прогноз по росту ВВП Грузии в 2022 г. Грузия 13:06
Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+ Энергетика 13:05
Названы фактические объемы транспортировки газа по TAP в 2021 г. Энергетика 12:55
Президент Казахстана прибыл в Алматы Казахстан 12:54
Работы по соглашению о преференциальной торговле между Ираном и Азербайджаном находятся на завершающей стадии – иранский посол Бизнес 12:50
Министры обороны Азербайджана и Турции провели телефонный разговор Политика 12:33
ЕС выразил обеспокоенность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе Армяно-азербайджанский конфликт 12:23
Все новости