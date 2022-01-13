В Азербайджане обнаружены и переданы Армении останки еще одного армянского военнослужащего (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - На освобожденной от оккупации территории азербайджанского поселка Суговушан обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего.

Об этом сказал в четверг Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.

По его словам, останки, обнаруженные в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных поисковой группой, переданы Армении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)