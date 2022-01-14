Премьер Азербайджана направил письмо вице-президенту Турции

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщили Trend в Кабмине.

"Азербайджан и Турцию - первое государство с которым мы установили дипломатические отношения в период независимости, связывают глубокие исторические, дружеские и братские связи. Они основаны на воле наших народов, тесно связанных общими национально - духовными ценностями.

Межгосударственные связи, базирующиеся на прочной основе, достигли самого высокого уровня устойчивого стратегического партнерства благодаря решительным усилиям глав двух стран. Весь мир стал этому свидетелем во время 44-дневной войны Азербайджана.

Выражаю благодарность Турции за политическую и моральную поддержку, оказанную Азербайджану с первых дней войны. Азербайджан во всех вопросах всегда находится на стороне Турции", - говорится в послании.

Также в письме выражается готовность предпринять совместные шаги для дальнейшего укрепления союзнических, братских отношений, которые с подписанием 15 июня 2021 года Шушинской декларации вышли на новый этап.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)