БАКУ /Trend/ - Достигнута устная договоренность о создании комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы.

Об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, сообщает Trend.

По его словам, основная цель – в ближайшее время оформить это соглашение и подписать соответствующий документ.

Важно создать эту комиссию и подписать соответствующий документ, отметил глава центра.

Шафиев заявил, что подписание определенных документов может привести к подписанию мирного соглашения.

"Считаю, что в этом году не удастся подписать всеобъемлющее мирное соглашение с Арменией. Подписание определенных документов по коридору и делимитации приведет к подписанию мирного соглашения", - добавил он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)