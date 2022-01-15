Азербайджан передал Армении еще одного заблудившегося гражданина
БАКУ /Trend/ - Гражданин Армении 68-летний Андраник Алексанян был возвращен Армении посредством российских миротворцев.
Об этом сказал в субботу Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.
Отметим, что днем ранее, 14 января, А.Алексанян заблудился и перешел на территорию Азербайджана.
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