Азербайджан передал Армении еще одного заблудившегося гражданина

Политика 15 января 2022 22:31 (UTC+04:00)
Азербайджан передал Армении еще одного заблудившегося гражданина

БАКУ /Trend/ - Гражданин Армении 68-летний Андраник Алексанян был возвращен Армении посредством российских миротворцев.

Об этом сказал в субботу Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.

Отметим, что днем ​​ранее, 14 января, А.Алексанян заблудился и перешел на территорию Азербайджана.

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