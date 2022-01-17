Завтра в Азербайджане начнутся заседания парламентских комитетов

БАКУ /Trend/ - Заседания парламентских комитетов в рамках весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана начнутся 18 января.

Завтра состоится заседание парламентского комитета по региональным делам. На нем будут обсуждены: отчет о работе, проделанной в ходе осенней сессии 2021 года, и проект плана работы на весеннюю сессию Милли Меджлиса 2022 года.

Отметим, что сегодня началась весенняя сессия Милли Меджлиса.

Заседания парламентских комитетов пройдут до 1 февраля, после чего начнутся пленарные заседания.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)