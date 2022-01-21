Запуск процесса демаркации азербайджано-армянской границы – приоритетная задача – МИД России

БАКУ/Trend/ - Приоритетные задачи сегодня – запуск процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, а также разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении МИД России.

Как отметили в ведомстве, достижение прогресса на этих направлениях позволит существенно продвинуться в деле нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«Исходим из необходимости полной реализации трехсторонних договоренностей, закрепленных в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года», - сказали в МИД России.

(Автор: Ляман Зейналова)