Запуск процесса демаркации азербайджано-армянской границы – приоритетная задача – МИД России
БАКУ/Trend/ - Приоритетные задачи сегодня – запуск процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, а также разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении МИД России.
Как отметили в ведомстве, достижение прогресса на этих направлениях позволит существенно продвинуться в деле нормализации отношений между Баку и Ереваном.
«Исходим из необходимости полной реализации трехсторонних договоренностей, закрепленных в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года», - сказали в МИД России.
(Автор: Ляман Зейналова)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Продолжаются поиски военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых операций - Военный прокурор Азербайджана
Названы цели визита советника Кабинета президента Франции и спецпредставителя ЕС на Южный Кавказ (Эксклюзив)
Россия последовательно прилагает усилия по урегулированию ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией – МИД
Специалист-эксперт Минздрава Эльмира Гадимова: В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 1737 больных гемофилией
Спикер парламента и министр сельского хозяйства Турции посетили павильон Азербайджана на выставке Expo 2020 Dubai (ФОТО)
Травматолог Центрального Таможенного Госпиталя рассказывает о лечении дисплазии тазобедренного сустава
Освобожденные территории смогут посетить только граждане Азербайджана старше 18 лет - советник министра