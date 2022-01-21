Россия последовательно прилагает усилия по урегулированию ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией – МИД

БАКУ/Trend/ - Россия последовательно прилагает усилия по урегулированию ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией, где, к сожалению, время от времени происходят инциденты с применением оружия, есть человеческие жертвы. Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении МИД России.

«Необходимо как можно скорее сформировать и запустить работу двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией. Готовы оказывать Баку и Еревану консультативное содействие в этом процессе. Выступаем за то, чтобы все, кто хочет подключиться к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечению стабильности и безопасности на Южном Кавказе, действовали не по принципу игры с нулевой суммой, а исходили из интересов сторон и учитывали трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России», - отметили в ведомстве.

(Автор: Ляман Зейналова)