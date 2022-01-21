Эрдоган не исключает возможности встречи с Путиным по Украине

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможности своего визита в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным по Украине.

Как сообщает Trend, об этом он заявил в пятницу журналистам.

По его словам, Турция готова к посредническим усилиям и посильному вкладу в дело мира между Украиной и Россией.

"У Турции налажены хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. Турция готова к посредническим усилиям и посильному вкладу в мир между Украиной и РФ. Визит в Украину уже значится в повестке моего графика. Не исключаю возможности телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Возможен также визит в Москву. Мы сделаем все возможное для восстановления мира в регионе", - сказал Эрдоган.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)