В Азербайджане сданы в эксплуатацию новые военные объекты (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в рамках проводимых в азербайджанской армии строительно - созидательных работ были сданы в эксплуатацию новопостроенные и капитально отремонтированные военные объекты, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Заместители министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев посетили учебную воинскую часть и одно из региональных подразделений центрального продовольственного склада.

Было доложено, что все объекты в воинской части капитально отремонтированы в соответствии с современными требованиями и оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. Здесь предусмотрены кабинет для идеологической работы, служебные, бытовые помещения, оружейная комната, а также канцелярия, казарма, столовая и санитарный узел. На кухне с соблюдением санитарно-гигиенических норм готовятся вкусные и качественные горячие блюда. Созданы надлежащие условия для эффективного досуга военнослужащих и проведения встреч новобранцев с родителями.

Ознакомившись с работами, проводимыми в пункте технического обслуживания и ремонта на территории воинской части, предназначенном для обслуживания техники, заместители министра дали указания о соблюдении правил безопасности во время технического обслуживания.

Осмотрев новопостроенное здание штаба продовольственного склада и прицепную кухню подразделения, они проинформировали о соответствующих поручениях министра обороны в связи с организацией и несением службы на высоком уровне.