Турция планирует провести следующую встречу в рамках формата "3+3" - Эрдоган
БАКУ /Trend/ - Турция продолжает свои усилия для установления мира и стабильности на Кавказе.
Об этом во время телефонного разговора с иранским коллегой сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Эрдоган отметил, что следующую встречу в рамках формата «3+3», подготовленной совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, планируется провести в Турции.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане в рамках "Марафона занятости" трудоустроены более 1 550 членов семей шехидов и участников войны
В Азербайджане совершенствуется законодательство для предотвращения случаев отравления угарным газом
ВС Казахстана выполняют задачи по обеспечению правопорядка в регионах с «красным» уровнем террористической опасности
Токаев заявил о необходимости продолжить работу по установлению всех обстоятельств митингов в Казахстане
Впервые в Азербайджане! Творческий тандем Беларуси и России представит грандиозную премьеру спектакля "Княжна Мэри" (ВИДЕО)
Рекордные показатели в ненефтяном секторе – в чем секрет успеха экономической стратегии Азербайджана?
Климатическая политика Узбекистана: реализация мер по предотвращению изменения климата и адаптации в наиболее уязвимых секторах экономики
Азербайджан и Иран договорились продолжить строительство гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» (ФОТО)
Кяльбаджар среди освобожденных территорий Азербайджана наиболее подходит для зимнего туризма - Агентство
Бесподобный хингял и сюрприз от поклонницы… – чем еще запомнился турецким звездам визит в Баку (ФОТО)