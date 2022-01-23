Турция планирует провести следующую встречу в рамках формата "3+3" - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция продолжает свои усилия для установления мира и стабильности на Кавказе.

Об этом во время телефонного разговора с иранским коллегой сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что следующую встречу в рамках формата «3+3», подготовленной совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, планируется провести в Турции.