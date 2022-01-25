Инженерные войска азербайджанской армии очищают дороги от снега на освобожденных территориях (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В целях поддержания на высоком уровне боеспособности войск, дислоцированных в освобожденных от оккупации Кяльбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, в том числе для осуществления бесперебойного обеспечения подразделений, несущих боевое дежурство в сложных климатических условиях, инженерные войска азербайджанской армии продолжают деятельность по очистке дорог от снега и поддержанию их в постоянном рабочем состоянии.
Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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Инженерные войска азербайджанской армии очищают дороги от снега на освобожденных территориях (ВИДЕО)
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