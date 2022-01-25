Подготавливается законопроект по дальнейшему усилению материально-технической базы ВС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подготавливается законопроект, нацеленный на дальнейшее усиление материально-технической базы Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим на пленарном заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией было вынесено на обсуждение изменение в закон "О Вооруженных силах Азербайджана".

Было отмечено, что статья 9.6 закона предлагается в новой редакции. Согласно изменению, порядок и нормы обеспечения азербайджанской армии и других вооруженных формирований материально-техническими средствами в мирное и военное время (вооруженный конфликт) для каждого из них определяются соответствующим органом исполнительной власти. Законопроект разработан на основе опыта боевых операций по защите территориальной целостности Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны.

На заседании также были отмечены высокий уровень подготовки проекта закона "О статусе военнослужащих", получение положительных отзывов от соответствующих государственных структур.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)