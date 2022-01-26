Формат "3+3" поможет расширить торгово-экономическое взаимодействие стран-участниц - посол России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Формат "3+3" поможет расширить торгово-экономическое взаимодействие входящих в него стран.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции по итогам 2021 года.

«В прошлом году был запущен многообещающий формат сотрудничества "3+3" по инициативе президентов Турции и Азербайджана. Интерес стран-участниц заключается в достижении нормализации и разблокировке транспортных коммуникаций. Первое заседание прошло в Москве, где мы убедились в заинтересованности сторон. Этот формат поможет расширить торгово-экономическое взаимодействие. Эти встречи, конечно же, продолжатся. С самого начала участники говорили, что даже если Грузия по каким-то обстоятельствам не подключится, то дверь для нее остается открытой и сейчас», - сказал Бочарников.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)