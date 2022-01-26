Продолжается официальный визит министра обороны Азербайджана в Иран (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Иране министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил азербайджанское посольство в Тегеране, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Гасанов возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, воздвигнутому в административном здании посольства, почтил память великого лидера.
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