В Санкт-Петербурге открылась выставка «Семь красавиц», приуроченная к 880-летнему юбилею Низами Гянджеви, и состоялась закладка камня на месте будущего памятника Узеиру Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 26 января в Мраморном дворце в Санкт-Петербурге открылась выставка «Семь красавиц», приуроченная к 880-летнему юбилею гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Как сообщает Trend, экспозиция выставки представляет собой синтез коврового, ювелирного искусства, искусства художественного металла, миниатюры, современного искусства, театрально-декорационного искусства, декламационного проекта, классической музыки и танца, объединяющий несколько исторических эпох.

Выступая на открытии выставки, помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров отметил, что культурные контакты — это самый короткий путь к сближению народов. «Наши страны связывают многовековые традиции дружбы, братства, добрососедства. Мы с каждым годом стараемся эти взаимоотношения только укреплять. Главы наших государств примером своих взаимоотношений способствуют укреплению сотрудничества во всех сферах, в том числе гуманитарной», - подчеркнул А.Алакбаров.

Помощник Президента Азербайджана напомнил, что одно из первых представительств Фонда Гейдара Алиева было создано именно в России. «Фондом осуществлено огромное количество проектов, в том числе и в сфере образования, здравоохранения, экологии. Но львиную долю этих проектов составляют проекты в культурной сфере», - отметил он.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу в своем выступлении выразил признательность Фонду Гейдара Алиева, а также руководству Русского музея и Азербайджанского национального музея ковра за организацию прекрасной выставки.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора Русского музея Григорий Голдовский рассказал, что на выставке представлены произведения прикладного искусства, видеоинсталляции, раритетные миниатюры, свадебные украшения и так далее. Она показывает аутентичное разнообразие восточной культуры, которое свидетельствует об эпохе и особенностях творчества Низами Гянджеви.

Поэзия Низами веками вдохновляла на творчество многих мастеров. Одно из замечательных произведений, ставшее классикой, – балет «Семь красавиц» выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева. Балет написан по мотивам одной из поэм знаменитой «Пятерицы». Впервые он был показан на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета в 1956 году.

На основе этих двух источников – литературного и музыкально-хореографического – в экспозиции выставки создана особая среда для демонстрации ценных экспонатов декоративно-прикладного искусства. Введением в нее служит инсталляция «Миниатюра» известного азербайджанского художника-концептуалиста Рашада Алекперова, созданная методом «картины из теней» на основе тебризской миниатюры XVI века «Читающий юноша».

Концепция проекта предполагает единство восприятия визуальных и звуковых образов. Благодаря видеоинсталляциям создается эффект личного участия зрителя в разворачивающемся перед ним действии. Например, в видеоинсталляциях, изображающих старинные рукописные книги, оживают персонажи миниатюр, приглашая в свой зачарованный мир. Прогулявшись по этой ожившей средневековой книге, среди роскошного убранства дворцовых помещений, зритель оказывается в пространстве балета: его окружают танцующие балерины, словно миражи, возникающие из бескрайних просторов Вселенной.

Интерактивным продолжением выставки является видеоролик международного проекта онлайн-декламации «Низами: из уст в уста», организованного Фондом Гейдара Алиева и Национальным комитетом ICOM Азербайджана, в ходе которого более 150 известных персон – деятелей искусства и культуры из Азербайджана, России, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана – декламируют фрагменты из поэмы Низами Гянджеви «Семь красавиц» по принципу эстафеты.

Экспозицию выставки «Семь красавиц», организованной при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры Азербайджана, Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации и Азербайджанского национального музея ковра, составляют экспонаты из коллекций Фонда Гейдара Алиева, Азербайджанского национального музея ковра и Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.

Выставка продлится до 9 мая 2022 года.

В Санкт-Петербурге также прошла церемония закладки камня на месте будущего памятника великому азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибейли. Памятник будет воздвигнут в сквере, носящем имя Узеира Гаджибейли, на улице Композиторов. Он будет установлен при поддержке Фонда Гейдара Алиева и правительства Санкт-Петербурга.

В торжественной церемонии приняли участие помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров, посол Полад Бюльбюльоглу, вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий, заместитель председателя Законодательного собрания Марина Шишкина, заместитель главы администрации Выборгского района Арина Артемова, председатель азербайджанской диаспоры Санкт-Петербурга Вагиф Мамишев и другие почетные гости.

После приветственных слов состоялось официальное открытие закладного камня, участники церемонии возложили к нему цветы. Автором будущего памятника станет скульптор, академик Российской академии художеств Айдын Зейналов.