Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового Учебного и сервисного комплекса в поселке Бина (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 27 января в поселке Бина Хазарского района Баку состоялось открытие нового Учебного и сервисного комплекса, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.
Как сообщает Trend, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового Учебного и сервисного комплекса в поселке Бина (ФОТО)
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