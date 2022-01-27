Азербайджан сыграл свою роль в борьбе с антисемитизмом на глобальном уровне и в поддержке мультикультурализма - резидент-координатор ООН

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сыграл свою роль в борьбе с антисемитизмом на глобальном уровне и в поддержке мультикультурализма.

Об этом сказала в четверг резидент - координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на мероприятии, посвященном борьбе с антисемитизмом, разжиганием ненависти, ксенофобией и расизмом на глобальном уровне во имя сохранения человечества.

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память жертв Холокоста. В мире не должно быть места ненависти, однако, к сожалению, с этим явлением по-прежнему можно столкнуться», - сказала Андреева.

Она также подчеркнула усилия Азербайджана в борьбе с антисемитизмом на глобальном уровне и поддержке мультикультурализма.

Отметим, что в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста официальные лица, дипломаты, эксперты, представители гражданского общества и СМИ Азербайджана принимают участие в мероприятии в Университете ADA, чтобы обсудить шаги по борьбе с антисемитизмом, разжиганием ненависти, ксенофобией и расизмом на глобальном уровне.

Мероприятие организовано представительством ООН, посольствами Израиля и Нидерландов, Центром анализа международных отношений Азербайджана и Университетом ADA.