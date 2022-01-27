Последствия разрушительных действий Армении может увидеть каждый, кто посетит Карабах - Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - Последствия разрушительных действий Армении может увидеть каждый, кто посетит Карабах.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев на мероприятии в Баку, посвященном памяти жертв Холокоста.

Он также напомнил, что мировое сообщество до сих пор не отреагировало на установку в Армении памятника армянскому пособнику нацистов Гарегину Нжде, который в 30-е годы XX века говорил о "превосходстве армянского народа во всем мире".

Отметим, что в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста официальные лица, дипломаты, эксперты, представители гражданского общества и СМИ Азербайджана принимают участие в мероприятии в Университете ADA, чтобы обсудить шаги по борьбе с антисемитизмом, разжиганием ненависти, ксенофобией и расизмом на глобальном уровне.

Мероприятие организовано представительством ООН, посольствами Израиля и Нидерландов, Центром анализа международных отношений Азербайджана и Университетом ADA.