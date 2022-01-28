Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

БАКУ/Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования командующему Сухопутными войсками генералу Гамару Джаведу Баджве и председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Надиму Разе, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

«Глубоко опечален известием о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил братского Пакистана в результате гнусного террористического акта, совершенного в районе Белуджистан. Да упокоит Всевышний Аллах души погибших. Разделяю скорбь их родных и близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям. Пусть души погибших покоятся с миром, а память о них живет в сердцах вечно. Да ниспошлет Всевышний Аллах исцеление всем раненым», - говорится в соболезновании.