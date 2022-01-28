Военные реформы и повышение боеспособности войск будут приоритетом и в 2022 г. – министр обороны Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Военные реформы и повышение боеспособности войск в Азербайджане будут приоритетом и в нынешнем году.

Об этом заявил в пятницу министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на заседании коллегии ведомства, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

Анализируя принятые за прошедший год меры, министр дал оценку деятельности войск, проинформировал о вопросах боеготовности, системе обороны и ее комплексном обеспечении, а также о строгом контроле за оперативной обстановкой на государственной границе.

Кроме того, Гасанов дал соответствующие поручения командному составу по поводу мероприятий, которые предстоит провести в 2022 году, и по предстоящим задачам.

В заключение был обсужден и принят проект резолюции заседания коллегии оборонного ведомства.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)