Военные реформы и повышение боеспособности войск будут приоритетом и в 2022 г. – министр обороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Военные реформы и повышение боеспособности войск в Азербайджане будут приоритетом и в нынешнем году.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на заседании коллегии ведомства.

Новость обновляется