Президент Ильхам Алиев: Должен быть мир, но мы никогда не должны забывать армянское зверство, армянский фашизм

БАКУ /Trend/ - Должен быть мир, но мы никогда не должны забывать армянское зверство, армянский фашизм.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 30 января в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ в Гяндже.

Новость обновляется