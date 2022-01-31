Президент Ильхам Алиев: Армения выпустила 13 ракет по Гяндже

Политика 31 января 2022 11:35 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Армения выпустила 13 ракет по Гяндже

БАКУ /Trend/ - Армения выпустила 13 ракет по Гяндже.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 30 января в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ в Гяндже.

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