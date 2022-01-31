Великобритания всегда будет оказывать Азербайджану необходимую поддержку - посол

БАКУ /Trend/ - Великобритания всегда будет оказывать Азербайджану необходимую поддержку.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на конференции на тему «Женщины, мир и безопасность: роль женщин в восстановлении в постконфликтный период».

«Великобритания также вносит вклад в очистку освобожденных территорий [Азербайджана] от мин, что является крайне необходимым процессом», - сказал Шарп.

Центр анализа международных отношений совместно с азербайджанским представительством ООН проводит 31 января конференцию на тему: "Женщины, мир и безопасность: роль женщин в восстановлении в постконфликтный период".

Целью мероприятия является создание платформы для взаимодействия, обмена идеями и опытом в этой области, а также обсуждения передового опыта и формирования новых путей для более широкого продвижения деятельности по повестке дня женщин, мира и безопасности в Азербайджане.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)