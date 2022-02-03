Работаем совместно с Азербайджаном над рядом мероприятий по случаю 30-летия партнерства с ООН - резидент-координатор

БАКУ /Trend/ - Мы работаем совместно с Администрацией Президента и министерством иностранных дел над рядом мероприятий, которые будут проведены по случаю 30-летия партнерства между Азербайджаном и ООН.

Об этом сказала Trend резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

По ее словам, первое мероприятие состоится 2 марта – в день вступления Азербайджана в ООН, а второе – в День ООН, отмечаемый 24 октября.

Резидент-координатор ООН отметила, что также пройдет ряд выставок, дискуссий за "круглым столом", посвященных 30-летию партнерства сторон.

Она добавила, что скоро будет объявлено расписание остальных мероприятий.

(Автор: Марьяна Ахмедова)