Работаем совместно с Азербайджаном над рядом мероприятий по случаю 30-летия партнерства с ООН - резидент-координатор
БАКУ /Trend/ - Мы работаем совместно с Администрацией Президента и министерством иностранных дел над рядом мероприятий, которые будут проведены по случаю 30-летия партнерства между Азербайджаном и ООН.
Об этом сказала Trend резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.
По ее словам, первое мероприятие состоится 2 марта – в день вступления Азербайджана в ООН, а второе – в День ООН, отмечаемый 24 октября.
Резидент-координатор ООН отметила, что также пройдет ряд выставок, дискуссий за "круглым столом", посвященных 30-летию партнерства сторон.
Она добавила, что скоро будет объявлено расписание остальных мероприятий.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
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