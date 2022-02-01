Сегодня парламент Азербайджана обсудит 12 вопросов

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится первое пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) 2022 года.

Как сообщает во вторник Trend, в его повестку включены следующие вопросы:

1. Проект решения Милли Меджлиса о плане законотворческой работы весенней сессии парламента на 2022 год.

2. Проект решения Милли Меджлиса о создании Дисциплинарной комиссии парламента.

3. Проект решения Милли Меджлиса о создании Счетной комиссии парламента.

4. Проект закона "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

5. Проект закона об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджана и Правительством Сербии о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов".

6. Проект закона о внесении изменений в закон "О приостановке проверок в сфере предпринимательства";

7. Проект закона о внесении изменений в закон "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" (первое чтение).

8. Проект закона о внесении изменений в закон "О дорожном движении" (первое чтение).

9. Проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение).

10. Проект закона о внесении изменений в закон "О газоснабжении" (первое чтение).

11. Проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение).

12. Проект закона о внесении изменений в закон "О свободе вероисповедания" (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)