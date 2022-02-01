Утвержден план законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 1 февраля был обсужден план законодательной работы весенней сессии парламента, сообщает во вторник Trend.

В план законодательной работы включены:

1. Законопроекты, внесенные в качестве законодательной инициативы Президентом Азербайджана, депутатами Милли Меджлиса, Верховным судом, Прокуратурой, Верховным Меджлисом Нахчыванской Автономной Республики.

2. Законопроекты, подготовленные по рекомендации Конституционного суда.

3. Проект закона «О статусе военнослужащих».

4. Проект закона «Об оценочной деятельности».

5. Проект закона «О ломбардах».

6. Проект закона «О репродуктивном здоровье».

7. Проект закона «О высшем образовании».

8. Проект закона «Об охране нематериального культурного наследия».

9. Проект закона «О безопасности пищевых продуктов».

10. Законопроекты о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики.

После обсуждения рабочий план был поставлен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)