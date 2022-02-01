Делегация минобороны Азербайджана посетила мавзолей Ататюрка в Анкаре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с рабочим визитом в Турции министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 1 февраля посетил мавзолей "Аныткабир" основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Делегация минобороны Азербайджана возложила венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка и почтила его память.

Министр обороны оставил запись в Книгe памяти мавзолея, говорится в сообщении.

Визит азербайджанской делегации в Турцию продлится до 2 февраля.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)