Группа молодежи Азербайджана удостоена Президентской премии - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присуждении группе молодежи Президентской премии 2022 года.
Как сообщает Trend, согласно распоряжению, Президентской премии удостоены следующие лица, особо отличившиеся в областях науки и образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально ориентированной деятельности, инноваций и предпринимательства:
Ахундова Лала Ахмед гызы
Байрамова Эмилия Полад гызы
Алиев Азер Руслан оглу
Гюльалиева Сайяра Мушфиг гызы
Хидаятов Джошгун Хикмет оглу
Гусейнов Орхан Иса оглу
Халилли Алиганбар Ядигяр оглу
Гасымов Азиз Камал оглу
Гулиев Азер Алик оглу
Мурадов Суад Рашад оглу.
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