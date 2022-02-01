Обсуждены перспективы развития азербайджано-турецкого военного сотрудничества (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с рабочим визитом в Турции, 1 февраля встретился с министром национальной обороны братской страны Хулуси Акаром.

Перед встречей состоялась торжественная церемония встречи, министры обороны обеих стран прошли перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны двух стран.

Министр обороны Азербайджана оставил запись в Книгe памяти.

Затем состоялась встреча с участием делегаций.

На деловых встречах были обсуждены вопросы региональной безопасности, а также перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях.

Поприветствовав гостей, Хулуси Акар подчеркнул, что стратегический союз между Азербайджаном и Турцией основан на дружественных и братских отношениях. Он выразил уверенность, что сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться.

В свою очередь генерал-полковник Закир Гасанов выразил признательность за моральную и политическую поддержку, оказанную братской Турцией в Отечественной войне. Министр обороны Азербайджана особо подчеркнул исключительное влияние искренних отношений глав двух братских стран на сферу военного сотрудничества, наряду с другими областями.

Коснувшись важности опыта, полученного военнослужащими в ходе совместных учений, стороны отметили важность проведения подобных мероприятий на регулярной основе.

На встречах было подчеркнуто, что с целью повышения своей обороноспособности Азербайджан еще больше расширяет военное сотрудничество с Турцией. Это один из основных факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

В завершение были даны ответы на вопросы представителей СМИ.

(Перевод: Фидан Мустафаева)