Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и госминистром Великобритании

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейским вопросам Крисом Хитон-Харрисом, сообщает во вторник Trend.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по вопросам успешного развития многосторонних связей сотрудничества сторон.

Также были обсуждены вопросы региональной безопасности, в том числе связанные с выполнением трехсторонних заявлений.

Говоря о 30-летии установления дипломатических отношений между двумя странами в этом году, министры отметили значение совместных мероприятий, связанных с этим событием.

Стороны также подчеркнули в этом контексте важность осуществления взаимных визитов.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам председательства Азербайджана на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и реализации приоритетов председательства, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)