Шушинская декларация внесет вклад в дальнейшее развитие региона - Руфиз Хафизоглу (Видео)

Политика 1 февраля 2022 19:32 (UTC+04:00)
Шушинская декларация внесет вклад в дальнейшее развитие региона - Руфиз Хафизоглу (Видео)

БАКУ /Trend/ - Утверждение Милли Меджлисом (парламент) Азербайджана Шушинской декларации - знаменательное событие, которое окажет положительное влияние на будущее азербайджанского и турецкого народов.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава Дирекции международных проектов АМИ Trend Руфиз Хафизоглу во время выступления в программе "Əsas məsələ" на AzTV.

Он отметил крайне важное значение декларации не только для Азербайджана и Турции, но и для тюркского мира в целом.

"Этот документ внесет вклад в дальнейшее развитие региона. Сегодня азербайджано-турецкие связи охватывают все направления, и утверждение данной декларации выведет эти связи на следующий этап", - сказал Хафизоглу.

По его словам, данная декларация станет важным примером для других тюркских государств. Учитывая международный опыт, Шушинская декларация является уникальным документом.

"В данной декларации есть национальные аспекты. Это документ, подписанный между двумя братскими государствами. Фашистские тенденции в Армении сегодня представляют угрозу для всего региона. Поэтому создание союза между государствами региона - нормальное явление", - сказал Руфиз Хафизоглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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