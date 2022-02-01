Министр обороны Азербайджана посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Анкаре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в братской Турции по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, 1 февраля генерал-полковник Закир Гасанов посетил в Анкаре парк имени Гейдара Алиева, возложил венок к памятнику Общенациональному лидеру азербайджанского народа, почтив его память.