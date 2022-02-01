За последние 30 лет азербайджано-американские отношения были успешными с точки зрения развития, дружбы и партнерства - Хикмет Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За последние 30 лет азербайджано-американские отношения были успешными с точки зрения развития, дружбы и партнерства.

Как сообщает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на вебинаре на тему «30 лет дипломатических отношений между США и Каспийским регионом», организованном Caspian Policy Center.

Гаджиев отметил, что после теракта 11 сентября 2001 года Азербайджан оказал военную и материально-техническую поддержку в борьбе, начатой США. Азербайджан за последние 30 лет доказал, что является хорошим другом. Было подтверждено, что эта поддержка является важным компонентом региональной безопасности.

Помощник Президента Азербайджана также подчеркнул поддержку Азербайджаном США в их миссиях в Ираке и Афганистане.