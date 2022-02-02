Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю нашей молодежи удачи на пути будущего прогресса нашей страны! (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с Днем молодежи.

Как сообщает Trend, в публикации, которая сопровождается хештегом #GənclərGünü говорится: «Желаю нашей молодежи удачи на пути будущего прогресса нашей страны!»