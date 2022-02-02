Президент Ильхам Алиев принимает участие в Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи
БАКУ /Trend/ - 2 февраля в Баку проходит Молодежный форум, посвященный 25-летию Дня азербайджанской молодежи.
Как сообщает Trend, в Форуме принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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