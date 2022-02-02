Президент Ильхам Алиев: Роль молодежи в Отечественной войне была решающей
БАКУ /Trend/ - Роль молодежи в Отечественной войне была решающей, и мы по праву можем гордиться своей молодежью.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей вступительной речи на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.
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