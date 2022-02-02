Президент Ильхам Алиев: Великий лидер Гейдар Алиев, проявив дальновидность, обратился именно к молодежи

БАКУ/Trend/ - Великий лидер, проявив, как всегда, дальновидность, обратился именно к молодежи, призвал ее, дал ей свои наставления, и были предприняты практические шаги, направленные на организационное становление и подготовку молодежи для дальнейшего развития.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей вступительной речи на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

"Сотни тысяч вынужденных переселенцев жили в тяжелых условиях, люди, изгнанные с родных земель, ютились в палатках, под вагонами, в неприспособленных зданиях. Такой была тогдашняя картина. Вдобавок не была создана регулярная армия, и ее отсутствие привело к поражению в Первой Карабахской войне. Наряду со всеми остальными внешними факторами, большой внешней финансовой и военной поддержкой, оказываемой Армении, следует также сказать, что в то время регулярной армии в Азербайджане не было.

В такой вот ситуации Гейдар Алиев учредил День молодежи. Помню, в то время некоторые – имею в виду представителей власти – говорили, мол, сейчас не это главное, перед страной стоят другие важные вопросы, требующие решения. Но великий лидер, проявив, как всегда, дальновидность, обратился именно к молодежи, призвал ее, дал ей свои наставления, и были предприняты практические шаги, направленные на организационное становление и подготовку молодежи для дальнейшего развития. Если мы совершим небольшой исторический экскурс, то увидим, насколько прав был Гейдар Алиев. Потому что молодежь, составляющая сегодня значительную часть нашего общества, играет очень важную роль в жизни страны. Сегодня повсюду видны инициативы, труд молодежи. Конечно, воспитание нового поколения в духе патриотизма, преданности государству занимает важное место среди заслуг Гейдара Алиева", - сказал глава государства.