Президент Ильхам Алиев: Цель приверженцев Сороса - настроить молодежь против своего государства, своих предков, своей истории

БАКУ /Trend/ - Цель приверженцев Сороса - настроить молодежь против своего государства, своих предков, своей истории.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы молодежи на Молодежном форуме.

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