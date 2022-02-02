Трогательный диалог Президента Ильхама Алиева с дочерью Национального героя Полада Гашимова (ВИДЕО)

Политика 2 февраля 2022 23:32 (UTC+04:00)
Трогательный диалог Президента Ильхама Алиева с дочерью Национального героя Полада Гашимова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 2 февраля в Баку состоялся Молодежный форум, посвященный 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

Как передает Trend, в Форуме принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на форуме с речью и ответил на вопросы молодежи.

Представляем вниманию читателей трогательный диалог, который состоялся между Президентом Ильхамом Алиевым и дочерью Национального героя Полада Гашимова Айбениз.

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