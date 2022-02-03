Азербайджан и Венгрия являются стратегическими партнерами - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Венгрия являются стратегическими партнерами.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе восьмого заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии в Баку.

По его словам, предпринимаются серьезные шаги по развитию двусторонних отношений между двумя странами, и частный сектор вносит важный вклад в развитие сотрудничества Азербайджана и Венгрии.

Бабаев также поблагодарил Венгрию за справедливую позицию по вопросу Отечественной войны Азербайджана

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)