Эрдоган назвал ожидания от предстоящего визита в Турцию президента Израиля
БАКУ /Trend/ - Надеемся, что предстоящий визит в Турцию президента Израиля Ицхака Герцога выведет отношения двух стран на новый уровень и приведет к позитивным подвижкам.
Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту Анкары перед началом визита в Украину.
Израиль также придерживается подобного подхода, отметил Эрдоган.
Глава государства сообщил, что президент Израиля Ицхак Герцог посетит Турцию в середине марта.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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