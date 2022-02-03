Эрдоган назвал ожидания от предстоящего визита в Турцию президента Израиля

БАКУ /Trend/ - Надеемся, что предстоящий визит в Турцию президента Израиля Ицхака Герцога выведет отношения двух стран на новый уровень и приведет к позитивным подвижкам.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту Анкары перед началом визита в Украину.

Израиль также придерживается подобного подхода, отметил Эрдоган.

Глава государства сообщил, что президент Израиля Ицхак Герцог посетит Турцию в середине марта.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)