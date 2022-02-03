Для иностранных инвесторов в Карабахе существует много возможностей - AZPROMO (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Существует много возможностей для иностранных инвесторов в Карабахе.

Об этом сказал в четверг глава Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на азербайджано-венгерском бизнес-форуме в Баку.

Он отметил, что в Азербайджане созданы равные условия для иностранных и местных инвесторов.

По словам Абдуллаева, в Карабахском экономическом районе есть много возможностей для инвесторов.

"Предприниматели Азербайджана и Венгрии играют важную роль в развитии экономических отношений между двумя странами", - сказал глава AZPROMO.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)