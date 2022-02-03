Началась встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Венгрии

БАКУ /Trend/ - Началась встреча один на один между министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Венгрии Петером Сиярто.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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