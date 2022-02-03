Спикер азербайджанского парламента прибыла с официальным визитом в Литву
БАКУ /Trend/ - Делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Литву.
Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.
Делегацию в Вильнюсском международном аэропорту встретили председатель комитета по экономике Сейма Литвы, руководитель группы межпарламентских связей с Азербайджаном Казис Старкявичус, посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас, посол Азербайджана в Литве Тамерлан Гараев и другие официальные лица.
В ходе визита запланированы встречи председателя Милли Меджлиса с официальными лицами Литвы.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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