Спикер азербайджанского парламента прибыла с официальным визитом в Литву

БАКУ /Trend/ - Делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Литву.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

Делегацию в Вильнюсском международном аэропорту встретили председатель комитета по экономике Сейма Литвы, руководитель группы межпарламентских связей с Азербайджаном Казис Старкявичус, посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас, посол Азербайджана в Литве Тамерлан Гараев и другие официальные лица.

В ходе визита запланированы встречи председателя Милли Меджлиса с официальными лицами Литвы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)