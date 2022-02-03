Комиссар ЕС встретился с помощником Президента Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархели встретился с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.

Как передает в четверг Trend, oб этом Оливер Вархели сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"В преддверии заседания Консультативного совета Южного газового коридора мы обсудили энергетическое партнерстве ЕС-Азербайджан и вопросы значимости энергетической безопасности. Также было обсуждено укрепление партнерства в рамках Плана ЕС по экономике и инвестициям", - говорится в публикации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)